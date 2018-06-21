В мире дорожает нефть, в России – бензин

В России, по данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении – более чем на 11%.

По мнению главы Роснефти Игоря Сечина, причинами подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку. Ранее он заявил, что правительство может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей по поставкам на внутренний рынок на уровне 17,5% от всей добычи. По утверждению Сечина, такая мера обсуждалась на совещании в правительстве с участием президента.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, если цены на бензин на внутреннем рынке резко вырастут, правительство введет пошлины на вывоз топлива из страны.

"Предусмотрено право правительства в случае форс-мажорных обстоятельств с тем, чтобы не допустить галопирующий рост цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть. Это механизм, который, на наш взгляд, позволит комфортно чувствовать себя нефтяной отрасли и гарантирует, что мы сможем с помощью экономических мер регулировать изменение цен на моторное топливо на внутреннем рынке", – заявил Козак.

В мае этого года цены на топливо резко выросли, и снижение акцизов на бензин и дизель помогли урегулировать ситуацию.

Причины очередного подорожания топлива в России и его воздействие на экономическую ситуацию в стране обсуждают экономист Павел Кудюкин и политик Иван Стариков.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.