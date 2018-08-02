СМИ: у полиции ООН нет специалистов для вскрытия убитых в ЦАР россиян

Вскрытие тел убитых в Центральной Африке журналистов из России не могут провести из-за отсутствия у полиции миссии ООН необходимых специалистов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на источники. Издание не уточняет, будет ли проведено вскрытие на территории другой страны. Тела журналистов планируется доставить в Россию 4 августа.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они прилетели в эту страну 27 июля, чтобы снять документальный фильм о работе "ЧВК Вагнера" для "Центра управления расследованиями", одного из проектов Михаила Ходорковского. Россияне планировали вернуться домой 18 августа.

Министерство иностранных дел России утверждает, что медики не обнаружили на телах погибших следов пыток. По словам министра информации Центральноафриканской Республики, на месте гибели журналистов из России не нашли аппаратуры для съемок, денег и документов. Переживший нападение местный водитель рассказал, что у них пытались отнять машину, а потом застрелили. При этом правозащитники утверждают, что маршрут, по которому двигалась группа, был безопасным.

Местные власти ранее заявляли, что подозревают в преступлении членов мусульманского повстанческого движения "Селека". Такую информацию распространило агентство ТАСС, сославшись на местную радиостанцию. До этого один из представителей властей Центральноафриканской Республики заявил, что журналистов захватили "примерно десять человек в тюрбанах, говорившие по-арабски".