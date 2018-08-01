Тела Джемаля, Расторгуева и Радченко доставят в Россию 4 августа

Тела убитых в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева будут доставлены в Россию 4 августа. Об этом российским информационным агентствам сообщил Андрей Коняхин – глава Центра управления расследованиями, для которого журналисты снимали в фильм в ЦАР.

Говоря о причинах нападения, Коняхин уточнил, что остается названная ранее версия об ограблении, а также об убийстве журналистов членами одной из действующих на территории государства группировок.

Местные власти ранее заявляли, что подозревают в преступлении членов мусульманского повстанческого движения "Селека". Такую информацию распространило агентство ТАСС, сославшись на местную радиостанцию. До этого один представителей властей ЦАР заявил, что журналистов захватили "примерно десять человек в тюрбанах, говорившие по-арабски".

Андрей Коняхин в беседе с агентством "Интерфакс" отметил, что версия о мусульманской группировке вызывает у него сомнения, а в преступлении "очень много белых пятен и странных моментов".

Российские правоохранительные органы сообщили, что уже возбуждено уголовное дело. В МИД России подтвердили, что у убитых были документы на имена Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. При этом в ведомстве заявили, что не получили уведомления о пребывании журналистов в ЦАР.

Гибель журналистов подтвердила миссия ООН. Сообщалось, что Расторгуев, Джемаль и Радченко ехали туда на встречу с консультантом и были убиты неизвестными вооруженными людьми на одном из блокпостов вечером 30 июля. Журналисты снимали фильм о деятельности в Центральноафриканской республике российских наемников из так называемой ЧВК "Вагнера".