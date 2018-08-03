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Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили конфликт между странами

Мевлют Чавушоглу (слева) и Майк Помпео

Турция намерена найти решение конфликта, связанного с арестом американского пастора Эндрю Брансона. Об этом по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Переговоры прошли в Сингапуре в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Чавушоглу назвал встречу "в высшей мере конструктивной". В Государственном департаменте США заявили о намерении продолжить диалог с Анкарой, передает Reuters.

Пастор Эндрю Брансон живет в Турции более 20 лет. В 2016 году он был задержан в рамках расследования попытки переворота в стране. Вашингтон добивается возвращения пастора на родину.

На этой неделе США ввели санкции в отношении двух министров Турции, которых Вашингтон считает причастными к задержанию Брансона. Анкара в ответ заявила о недопустимости "языка угроз".

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