Что сегодня происходит с ныне международным феминистским движением, которое десять лет назад родилось на Украине? Как отвечают в Femen на обвинения бывших коллег, утверждающих, что вместо борьбы за права женщин организация фактически превратилась в коммерческую? Главный офис феминистского движения с 2013 года находится в Париже, а его филиалы за минувшие годы открыты на двух континентах. Сейчас деятельность Femen восстанавливается в Киеве.

23 июля в своей квартире в пригороде столицы Франции нашли повесившейся 31-летнюю украинку, художницу Оксану Шачко. Ее многие помнят в Украине по зрелищным акциям Femen в Киеве, Москве и Минске. 3 августа с участием ближайших друзей и родственников в Париже состоялась церемония прощания с Оксаной на кладбище Пер-Лашез, а затем – кремация. Медицинская экспертиза подтвердила, что художница покончила жизнь самоубийством. Пять лет назад активистка, спасаясь от репрессий на Украине, попросила политического убежища во Франции. Хотя она и была одной из основательниц Femen, однако возникшие спустя год после переезда разногласия и конфликты с лидерами Femen-Франция вынудили ее отдалиться от женского движения и сконцентрироваться на живописи.

Еще в пятнадцатилетнем возрасте девушка овладела византийским стилем иконописной техники. До совершеннолетия Оксана была глубоко верующей, но во взрослой жизни ее взгляды кардинально изменились, и своим творчеством она решила протестовать против религии. В последние годы провокационные картины Шачко демонстрировались на выставках в Париже и Брюсселе.

Среди ее популярных работ – изображения Девы Марии в парандже, ангелы с автоматом Калашникова и Святая Троица в кедах, играющая в рулетку в казино. Творчество Оксаны еще оценят по достоинству, – убежден организатор ее выставок, друг Азад Асифович:

"Она была молодым художником и, мне кажется, этого художника еще откроют. Специалисты говорили о тонкой работе с материалом, потому что икона – определенный свод правил, которым нужно следовать и знать их. Когда у нас здесь, в Париже, была выставка, то специалисты восхищались ее картинами. Для всех работы Оксаны стали большим открытием, поскольку это не такой распространенный жанр, как скажем, скульптура, инсталляция или перформанс. Классическая ортодоксальная иконопись – очень редкий жанр, особенно в Париже. И я предполагаю, что будет огромное количество выставок Оксаны Шачко, уже есть серьезные институции, которые хотели бы поработать с ее творческим наследием".

Работы молодой художницы хорошо продавались, но не приносили больших доходов. Знакомые рассказывают об Оксане как о крайне ранимом человеке, подверженном депрессиям. Что могло стать отправной точкой для ее решения уйти из жизни? Продолжает Азад Асифович:

Причиной для ее решения уйти из жизни, вероятно, послужило энное количество факторов, которые совпали в одну линию в тот день

"Мы долго думали с ее друзьями по этому поводу. Предполагаю, что была не одна предпосылка, а много. И то, что сваливается одновременно, начиная от проблем... кто-то говорил о психологической травме, еще кто-то, что у нее была одна попытка суицида... Оксана была веселой, она никогда не пребывала в постоянной непрерывной депрессии. Как и у любого человека у нее были моменты, когда она грустила. И, безусловно, у нее было на это полное право. Причиной для ее решения уйти из жизни, вероятно, послужило энное количество факторов, которые совпали в одну линию в тот день. Не думаю, что она свела счеты с жизнью из-за возникшей накануне ссоры со своим парнем или из-за того, что в Париже ей было нелегко жить. Накануне Оксана разместила в Instagram фото своей картины со словами "You are fake", которые были адресованы одному определенному человеку. Но повторюсь, причиной ее добровольного ухода является множество факторов и, к сожалению, это ее выбор, который очень важно уважать".

Десять лет назад вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко Оксана Шачко основала в Киеве движение Femen, которое быстро завоевало популярность благодаря своими эпатажным топлес-акциям. Первоначально участники организации призывали к решению студенческих проблем, затем протестовали против сексуальной эксплуатации женщин и секс-туризма, а впоследствии начали критиковать церковь и политиков, выступать в защиту прав человека. В декабре 2011 года активистки устроили акцию в Минске под стенами КГБ с требованием освободить белорусских политзаключенных. Вспоминает соратница Шачко по Femen Инна Шевченко:

– Я присоединилась к Femen через год-полтора после создания организации в 2008-м. Оксана была, как часто ее описывают, совершенно свободным человеком. Она периодически приезжала в Киев, могла внезапно исчезнуть на месяц, а потом как ни в чем не бывало появиться и сказать: ну, что мы делаем дальше? В Украине Оксана занималась художественным оформлением акций. Одной из самых памятных и сложных была наша акция в Минске в 2011-м у стен белорусского КГБ. В этой акции участвовали я, Оксана и Александра Немчинова. После ее окончания на вокзале нас схватили сотрудники спецслужбы и затолкали в микроавтобус, где мы провели ночь. Затем нас допросили, передали какой-то другой группе, которую мы уже не видели. На наши лица натянули шапки, вывезли в лес, где над нами издевались. Это все снималось на видеокамеру. И сейчас я мечтаю о том моменте, когда режим Александра Лукашенко рухнет и, думаю, таких видео будет очень много и, надеюсь, что все эти видеодоказательства когда-нибудь обнародуют.

Вот эту акцию в Белоруссии мы разделили вместе с Оксаной. Мне тогда был 21 год, а Оксане – 24. Когда ты попадаешь в руки сотрудников КГБ, которые грозят смертью и издеваются над тобой в течение суток, это оставляет глубокие душевные раны на всю жизнь. Акции, подобные минской, иногда ломали наш дух, но и в тоже время усиливали желание продолжать борьбу. Этот опыт нас закалил и сделал гораздо сильнее. Оксана участвовала в самых сложных и опасных акциях, всегда была неуловимой активисткой, ее невозможно было остановить. Нас всех удивляло, как такая маленькая, тонкая девушка могла легко прорваться через оцепление стражей порядка и в Киеве, и в Москве. И она мне запомнится, как одна из самых смелых и креативных активисток Femen.

– В августе 2012 года в день суда в России над участницами группы Pussy Riot вы спилили при помощи бензопилы поклонный крест в центре Киева, в знак солидарности с подсудимыми. И спустя два дня из-за поступавших в ваш адрес угроз бежали во Францию, где впоследствии получили политическое убежище. В 2013-м, из-за репрессий против членов движения на Украине, еще три ваши соратницы, Оксана Шачко, Яна Жданова и Александра Шевченко, также попросили политического убежища во Франции. В предыдущем материале об Оксане Яна и Александра обвинили лидеров Femen в том, что они фактически зарабатывали на акциях организации, использовали ее для своей карьеры. И они рассказали, что вы непосредственно выдворили всех троих из Femen-Франция четыре года назад…

Я сожалею, что мои бывшие коллеги по движению решили говорить о смерти Оксаны на фоне давних мелких и личных конфликтов и противоречий​

– Я сожалею, что мои бывшие коллеги по движению решили говорить о смерти Оксаны на фоне давних мелких и личных конфликтов и противоречий. В тот момент, когда, в интерпретации Яны и Саши, у нас во Франции произошел раскол в движении Femen, наше общение оборвалось и с Оксаной. У нас с ней никогда не было никаких ссор и конфликтов, просто общение прекратилось, и Оксана занялась творчеством, а через социальные сети продолжался какой-то минимальный контакт. Но в 2012-м, когда я первая уехала в Париж, Оксана была некоторое время со мной, она помогала организовать движение во Франции и участвовала здесь в акциях. Затем мы открыли филиалы в Испании, Германии, Швеции, Бельгии. Сегодня движение Femen действует и в США, и в Канаде, в Квебеке. Поэтому сегодня Femen – это международное движение, которое продолжает деятельность на двух континентах. И совсем недавно возобновило деятельность в Украине. Так как французский офис уже международной организации был первым, он остается главным. Во Франции у нас наибольшее число активистов, а с Украиной сейчас как раз начинаем налаживать связь.

– На какие средства существует Femen, и кто сейчас возглавляет движение в Украине?

– Анна Гуцол продолжает участвовать в деятельности Femen, но у организации в Украине уже есть новый лидер – Алиса Виноградова. И большинство членов движения – новые украинские активистки. Наш основной ресурс – активистки и их смелость, а для акций нужны краски, плакаты и венки на головах. Все остальное зависит от смелости и креативности участниц и организаторов. Каждый раз, когда мы общается с представителями СМИ, мы пытаемся развенчивать тиражируемые некоторыми журналистами мифы о финансировании нашего движения. В Украине – свои какие-то истории и слухи, а здесь, во Франции, нас обвиняют в том, что якобы нас финансируют и американский миллиардер Джордж Сорос, и президент РФ Владимир Путин, и ЦРУ США. Количество таких мифов как раз и подтверждает то, что нет какого-то конкретного и непонятного источника финансирования. Мне кажется, что спустя десять лет после основания Femen масс-медиа всего мира, следящие за нашей организацией, могли бы давно найти спонсора, поддерживающего Femen, если бы он, конечно, существовал.

​- В числе попечителей Femen в Украине 6-7 лет назад называли американца Джеда Сандена, основателя и экс-владельца медиа-холдинга "KP Mediа", первого владельца журнала "Корреспонден" и газеты "Kyiv-post". А Анна Гуцол в одном из интервью украинской прессе сообщила, что активисткам в те годы платили зарплату в пять тысяч гривен – на тот момент это было немногим более шестисот долларов.

– Джед Санден, действительно, помогал нам в Украине с 2008-го по 2011-й. И я могу отрыто сейчас назвать сумму, которую он выделял на деятельность организации в Киеве – не больше тысячи гривен в месяц, примерно сто двадцать пять долларов по обменному курсу в то время. Которые мы использовали на то, чтобы купить краски, плакаты, искусственные цветы для венков. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Деньги нам приносил существующий до сих пор интернет-магазин Femen, где можно приобрести сувениры с нашим логотипом. Деньги, о которых упоминала Анна, получали 4-5 активисток в Киеве, непосредственные организаторы, а не участники акций, в том числе я, Оксана Шачко, Анна Гуцол, Саша Шевченко. То есть те, кто постоянно занимался движением. И эти средства уходили на питание и плату за съемные квартиры. Но активисты никогда не получали деньги за участие в акциях.

– Как и раньше, так и сейчас акции Femen далеко не всегда касаются женских вопросов, и часто поводом для них являются общеполитические проблемы. Почему?

Мы смотрели и продолжаем смотреть на права женщин через призму общеполитических вопросов

– Мы смотрели и продолжаем смотреть на права женщин через призму общеполитических вопросов. Если мы говорим, например, об Украине и жизни украинцев, то мы знаем, что первыми, кто страдает от реформ и изменений, будут женщины. Поэтому, мне кажется, давно пора перестать отделять вопросы женщин, и их равноправия с мужчинами, от общеполитических вопросов. И когда Россия ведет гибридную войну против Украины – мы понимаем, что это, конечно же, вопрос безопасности, благополучия и будущего всех украинцев. Но первыми в этой войне, безусловно, страдают женщины.

– Вряд ли сейчас Femen на Украине и в других странах может стать таким же популярным, каким оно было 5-7 лет назад. Публицист Галина Аккерман, автор книги "FEMEN" написала, что многие во Франции перестали поддерживать феминисток после их акции в Соборе Парижской Богоматери в феврале 2013-го.

– С этой акции в Соборе Парижской Богоматери Femen появилась во Франции в своем настоящем обличии. Эта акция полностью отвечала нашим идеям и позициям. Мне кажется, что ее смысл стал многим понятен лишь со временем. Акция была организована французскими активистками, при участии и украинских. Ее поняли позже, когда вопрос влияния религиозных групп на общественные дебаты стал явным, когда во французском обществе начались острые дискуссии о легализации гей-браков. Да и еще позже, когда произошла трагедия с нашими друзьями из "Шарли Эбдо" (террористический акт в редакции сатирического парижского журнала "Шарли Эбдо", унесшего жизни 12 человек, произошел в январе 2015 года. Его исполнители были уничтожены полицией, ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове", - Прим. РС). После этого теракта, наверное, французское общество осознало токсичность влияния религии, о чем говорит наше движение.

Мы постоянно твердим, что не выделяем ни одну из монотеистических религий, а видим три монотеистические религии, в центре которых стоит фигура Бога Отца. Мы воспринимаем критику в наш адрес как критику женщин, которые пытаются показать пальцем на их исторического врага. Считаем, что каждый человек имеет право выбора, и не должен быть жертвой, чтобы на него наклеивать какие-то ярлыки – религиозные либо националистические, и толкать его к определенным идеологиям, которых он не выбирал, но должен слепо им следовать. Поэтому, думаю, что акцию в Соборе Парижской Богоматери поняли и приняли со временем, как и остальные антиклерикальные акции Femen во Франции.

Мы воспринимаем критику в наш адрес как критику женщин, которые пытаются показать пальцем на их исторического врага

Хотела бы, отвечая нашим критикам, среди которых есть и писатели, и журналисты, и даже экс-активистки Femen, сказать, что за последние годы Femen существенно изменилось. И активистки, особенно некоторые украинские, как Саша Шевченко и Яна Жданова, не поддержали эти изменения, они их восприняли как кражу кем-то их собственного движения. Однако организация просто стала совершенно другой – международной. И сегодня принадлежит не группе украинских девушек, которых нас изначально было семь человек, нет! Сегодня это масштабное массовое движение женщин. И, надеюсь, что все мои бывшие украинские соратницы, и Саша, и Яна, думаю, что и Оксана была, горды тем, что созданное десять лет назад в Украине Femen сейчас принадлежит большему количеству женщин с разными историями, совершенно разным опытом, и оно востребовано в разных странах и в разных контекстах.

– Собираетесь ли Вы вернуться на Украину?

– Нет, мой статус политического беженца не позволяет мне покидать Францию. К тому же, я узнавала это через своего адвоката в Киеве, возбужденное против меня уголовное дело по статье "хулиганство", за спиленный крест в центре Киева, до сих пор не закрыто. Кстати, кампания травли меня в СМИ тогда развернулась с подачи "Первого канала России", который сообщил, что уничтоженный крест якобы был частью мемориала в память жертв голодомора в Украине в 1932-1933 годах. Но это была ложь, крест установили поддерживавшие украинских демонстрантов польские католики в 2004 году, во время первого Майдана, Оранжевой революции.

Придет время, и я вернусь в Украину – правда, не топлес, а в белой рубашке и черной юбке

И по сей день во Франции мы продолжаем получать большое количество угроз со стороны украинских религиозных фанатиков и националистов, поэтому, в том числе и по этой причине, пока не могу приехать на родину. Но надеюсь, что придет время, и я вернусь в Украину – правда, не топлес, а в белой рубашке и черной юбке – и мы продолжим нашу борьбу".

Инна Шевченко в этом году окончила в Париже Университет политических наук по специализации "Права человека". Часть своего времени она посвящает лекциям в университетах, где, в том числе, рассказывает о феминизме, истории создания Femen, пишет книги и статьи для различных изданий и консультирует Femen-Франция.