Гражданину Узбекистана Хидирову грозит высылка на родину

Пропавший 2 августа в Москве гражданин Узбекистана Аброр Хидиров нашелся в депортационном центре Сахарово. Адвокат Правозащитного Центра “Мемориал” Роза Магомедова, представляющая интересы Хидирова, считает, что ее подзащитного обвинили в нарушение режима пребывания в России, чтобы выдать узбекским спецслужбам. В Узбекистане его могут ждать пытки и бесчеловечное обращение.

Аброр Хидиров приехал в Россию работать в 2013 году. Когда в 2017-м его остановили сотрудники московской полиции, чтобы проверить документы, выяснилось, что он объявлен Узбекистаном в международный розыск. Причин этого Хидиров не знает. Но, как отмечают правозащитники, зачастую в Узбекистане арестованные под давлением называют своими сообщниками тех, кто уехал из страны.

Аброра Хидирова задержали и направили в СИЗО №4 для проведения экстрадиционной проверки, то есть до выяснения обстоятельств дела и принятия решения, выдавать ли его Узбекистану. Находясь в СИЗО, Хидиров при поддержке адвокатов Розы Магомедовой, сотрудничающей с Комитетом “Гражданское содействие”, и Ольги Голуб обратился с заявлением о предоставлении ему временного убежища в России.

Прошел год после помещения Хидирова в следственный изолятор, но результаты экстрадиционной проверки так получены и не были. Максимальный срок содержания под стражей истек, и 2 августа Аброра Хидирова следовало выпустить на свободу, говорится в публикации на сайте комитета "Гражданское содействие". Когда это должно было произойти, на связь с адвокатами он не вышел.

Только спустя два дня удалось выяснить, что Аброр Хидиров находится в Центре временного содержания иностранных граждан Сахарово, где ожидает высылки на родину якобы за нарушение режима пребывания в РФ.

Адвокаты Хидирова готовят ходатайство в Европейский суд по правам человека с требованием применить к гражданину Узбекистана экстренную меру, которая запрещает отправлять человека на родину, если существует риск, что там к нему могут применить пытки.

В 1987 году Советский Союз ратифицировал Конвенцию против пыток, и Россия подтвердила свое в ней участие. В третьей статье Конвернции говорится, что ни одно государство-участник "не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток".