Дональд Трамп: Россия, Китай и КНДР вмешиваются в дела США

Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления в штате Огайо, сообщает телеканал NBC. По словам Трампа, число подобных действий может возрасти из-за экономического роста в США. "Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас", - сказал президент.

NBC отмечает, что заявление Трампа противоречит его предыдущим высказываниям. В частности, несколько дней назад глава Белого дома назвал ложью информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В США ведется расследование возможного вмешательство России в президентские выборы. В четверг, 2 августа, глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия влияла на внутренние дела США через представителей власти, СМИ и соцсети. Он отметил, что российское влияние продолжается, и оно имеет цель "ослабить" Соединенные Штаты в преддверии выборов в Конгресс, которые назначены на ноябрь.

1 августа Трамп потребовал от генерального прокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить дело о российском вмешательстве. Президент вновь назвал это расследование "охотой на ведьм", а ответственного за него спецпрокурора Роберта Мюллера "позором для США".

Москва обвинения в попытках повлиять на голосование в иностранных государствах отвергает.

