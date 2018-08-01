Трамп потребовал закрыть дело о российском вмешательстве

Дональд Трамп потребовал от генерального прокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить расследование вмешательства России в американские выборы. Президент США вновь назвал это расследование "охотой на ведьм", а ответственного за него спецпрокурора Роберта Мюллера "позором для США". Об этом Трамп написал в твиттере.

Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. 31 июля в рамках этого дела начался суд над Полом Манафортом, бывшим помощником Трампа. Сам президент США отрицает сговор с Кремлем. Москва также отвергает все обвинения.