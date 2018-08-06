СМИ: в России могут поднять тарифы ЖКХ из-за роста НДС

Министерство экономического развития России предложило учесть в тарифах на жилищно-коммунальные услуги увеличение НДС, что приведет к росту тарифов ЖКХ. Об этом сообщают " Известия".

Вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года обсуждается и в министерстве строительства, пишет газета. Ранее ассоциация "ЖКХ и городская среда» направила министру строительства Владимиру Якушеву письмо , в котором говорится, что из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году могут составить 100 миллиардов рублей, а долги отрасли вырастут до полутора триллионов рублей.

Закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов президент России Владимир Путин подписал в минувшую пятницу. По оценкам чиновников, это поможет привлечь в бюджет около 620 миллиардов рублей.

НДС – косвенный налог, который потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу. Таким образом, повышение налога может привести к росту цен. Закон об увеличении НДС, как и готовящаяся пенсионная реформа, привели к массовым протестам в России.