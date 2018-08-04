Путин подписал закон о повышении НДС до 20 процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

НДС – косвенный налог, который потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу. Таким образом, повышение налога может привести к росту цен. Закон об увеличении НДС, как и готовящаяся пенсионная реформа, привели к массовым протестам в России.