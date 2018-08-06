В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционных продуктов

Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн продукции, ввезенной в Россию из стран, попавших под продовольственное эмбарго.В основном, это – фрукты и овощи, в частности – польские яблоки и турецкие томаты, а также молочные продукты. Об этом сообщает "Интерфакс".

6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента Владимира Путина "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ". Недавно Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России после аннексии Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.В "черном списке" оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.

Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов, несмотря на протесты и требование принять закон о безвозмездной передаче продуктов нуждающимся категориям граждан России.