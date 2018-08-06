Мосгорсуд оставил Серебренникова и Апфельбаум под арестом

Мосгорсуд отклонил жалобы художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и экс-главы департамента господдержки искусства при министерстве культуры Софьи Апфельбаум на решение Басманного суда о продлении им сроков ареста.

Серебренников будет находиться под домашним арестом как минимум до 22 августа, Апфельбаум – до 19 сентября.

Выступая в Мосгорсуде, адвокат Дмитрий Харитонов указал на несостоятельность доводов следствия о том, что подсудимые, не находись они под арестом, могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства против них. "Следствие закончено, все допрошены, невозможно уничтожить то, что уже собрано и задокументировано, - заявил Харитонов - Влиять же в этом деле нет необходимости ни на кого, так как никто не указывает на хищение средств - все говорят только об обналичивании, а министерство культуры за все время так и не смогло объяснить, в чем оно пострадало".

Кирилл Серебренников, в свою очередь, заявил, что не участвовал в управлении финансами, которые министерство культуры выделило на театральный проект "Платформа", а был только художественным руководителем. "У следствия нет ни одного документа, подписанного мною, в соответствии с которым денежные средства тратились", — сказал он, обратившись к судье.

Тем не менее, Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда в силе, признав его законным.

Кирилла Серебренникова и Софью Апфельбаум обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. При этом за время следствия сумма нанесенного ущерба государству выросла почти вдвое.

Также в хищении обвиняются продюсеры созданной Серебринниковым "Седьмой студии" Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, ее директор Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

