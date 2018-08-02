Франция наградила Серебренникова орденом Искусств и литературы

Российский режиссер Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы. Указ о присуждении высшей степени награды подписала министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Орден присуждается за "вклад в распространение искусства и литературы во Франции и в мире" и имеет три степени: кавалер, офицер и командор. Из россиян высшей степени награды удостаивались президент СССР Михаил Горбачев, режиссер Павел Лунгин, театральный режиссер Юрий Любимов.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – с 66 до 133 миллионов рублей.

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.