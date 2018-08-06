Медведев предупредил о "страшном конфликте", если Грузия вступит в НАТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью радиостанции "Коммерсант FM" заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный" конфликт. "Непонятно, зачем это надо", – добавил он.



Медведев сделал это заявление по случаю десятилетия вооруженного конфликта между Россией и Грузией. При этом он отметил, что в том конфликте не было "никакой неизбежности".

В августе 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил об операции по принуждению к миру в зоне конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией, направив туда российские войска. После пяти дней боевых действий, закончившихся отходом грузинской армии, Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а в сентябре того же года была учреждена комиссия НАТО – Грузия, призванная восстановить грузинскую военную инфраструктуру и содействовать продвижению страны к членству в Североатлантическом альянсе.

В июне этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса. В ответ Владимир Путин предупредил, что Кремль "крайне негативно" отреагирует на этот шаг, так как он является "прямой угрозой для национальной безопасности России".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя заявление Путина, назвал позицию президента России "не новостью". Он подчеркнул, что страна "не изменит своему выбору стать членом НАТО", а также напомнил о том, что "все 29 государств альянса озвучили конкретное послание к России, призвав ее вывести свои войска с территории Грузии".