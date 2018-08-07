В Туве задержали журналистку из-за поста со свастикой

В Туве сотрудники полиции задержали журналистку Оюму Донгак за пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный 4 года назад. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, речь идет об архивных кадрах о "Союзе немецких девушек", который был создан национал-социалистами в Германии, на которых присутствует изображение свастики.

Полиция инкриминирует Донгак пропаганду нацизма или публичную демонстрацию нацисткой символики. По словам журналистки, полицейские требовали признать вину и угрожали арестом до суда.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о пропаганде нацизма. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы.

Зимой 2018 года суд оштрафовал на тысячу рублей жителя Архангельска Михаила Листова. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики из-за фотографии с парада Победы 1945-го года, на которой советские солдаты держат в руках трофейные знамена нацистской Германии. Позже штраф отменили.

В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики.