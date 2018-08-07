На прошлой неделе скончался в колонии чеченец Юсуп Темерханов - он отбывал наказание за убийство Юрия Буданова (тот, напомним, до этого был судим и сидел в тюрьме за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой).

Впрочем, в социальных сетях главным событием стала не смерть Темерханова, а реакция на неё в Чечне – вскоре после известия сперва сотни, а после и тысячи людей начали стекаться на его родину, устроив массовую манифестацию.

Руслан Кутаев:

Сейчас трудно судить о его виновности или невиновности, его адвокаты фактически доказали его невиновность. Не зависимо не от чего ОН мужественный был человек и является примером ДЛЯ ВСЕХ, кто ещё намерен дружить со своей честью!

Зара Муртазалиева:

Тело Юсупа ещё не привезли в родное село,а со всей Чечни и соседних республик потянулись люди к дому Темерхановых,чтобы выразить скорбь и слова благодарности в адрес матери,родных и близких.

Я не знаю убивал ли Юсуп Юрия Буданова обвиненного в похищении,изнасиловании и убийстве 18-ей Эльзы Кунгаевой,по крайней мере,сам Юсуп не признавался в этом даже под пытками.

Но именно Юсуп был осуждён за это убийство,

именно Юсупа пытали,

именно через тело Юсупа пропускали ток,

именно на Юсупа надевали мешок и душили,

именно Юсупа отравили в изоляторе Омска,

именно Юсуп стал ещё одной жертвой этой системы,

именно Юсуп стал эхом раздавшимся из недр двух чеченских войн и очередным напоминанием для всего чеченского народа о том,что ничто не забыто и никто не забыт.

Именно Юсуп стал жертвой и одновременно отмщением за поруганную честь Эльзы Кунгаевой ,а в её лице и всех тех,кто уже никогда не поднимется из своих могил и не сможет свидетельствовать.

Юсуп стал тем,на чьи похороны пришли без созыва, сбора,без каких-либо объявлений и договорённостей.

О Юсупе было сказано много слов,люди говорили о его добрых делах при жизни,о его благочестии и добром нраве,о том,каким замечательным сыном и другом он был.Сам же Юсуп сожалел только о том,что не успел жениться до своего заключения и я ,почему-то,весь день думала именно об этом.Хотелось бы знать,что у таких мужчин осталось наследие.

Смерть Юсупа у меня вызвала смешанные чувства -гордость за такого брата,восхищение перед мужеством, благодарность за стойкость и острое желание приехать, прилететь,примчаться и обнять Мать Юсупа.

Да не оскудеет наша Родина на таких сыновей.

Азамат Минцаев:

Это люди со всех уголков Чеченской Республики, Республики Ингушетии, Дагестана, КЧР, КБР и всего Кавказа едут к родителям Юсупа Темерханова, высказать свои соболезнования!У него не было денег, особого положения, он просто был честью и сокровищем народа.Этот парень пожертвовал своей свободой, здоровьем и жизнью...#Къомансий #ЧестьНарода

Руслан Юсупов:

Не хватило мне слов, и сейчас не хватает.

Только вот разрывается в клочья душа.

Кто сегодня о смерти такой не мечтает,

В своих мыслях никчёмные будни круша?!

Своим подвигом, Юсуп, ты взвился над нами.

Ты нас всех своей смертью встряхнул, разбудил.

И явилось признание под небесами,

И останется в наших сердцах: «Отомстил!»

Мы теперь в неоплатном долгу пред тобою

И ответственны вдвое за поступь свою.

Для возмездия, брат, ты был избран судьбою

И погиб как герой ты в неравном бою.

Асланбек Дадаев:

Уверен, что в этой процессии и чиновники и их идеологические противники, шли рядом, и никто их насильно не сгонял туда для количества.

Милана Мазаева:

Ещё когда только буданов был убит, я не могла отделаться от ощущения несправедливости. Мне казалось, что он заслуживает долгой мучительной жизни в страхе, что каждую минуту может быть убит. Я хотела, чтобы он просыпался по ночам от шороха, чтобы озирался на улице, чтобы от него все отказались, чтобы в итоге он сошёл с ума и умер в глубокой старости один, лёжа в собственной моче и блевотине. Ещё мне было обидно, что из него сделали такого единственного злодея войны. Наши все радовались когда его убили, поздравляли друг друга с тем, что справедливость восторжествовала, а я думала и думаю, что этим самым мы ввели в заблуждение людей, не знающих ничего о том, что мы пережили. Они тогда подумали, что буданов - это такой человек, который совершил что-то плохое и за это ему отомстили. А сколько их ещё, этих будановых. Свидетели их преступлений живы, их жертвы - те, кто остался в живых - доживают свою поделённую на «до» и «после» несчастную жизнь. Но имена этих палачей мы вряд ли узнаем, потому что мало кто решится рассказать то, что раскрыла семья Эльзы Кунгаевой (жертва буданова) и вряд ли теперь это к чему-то приведёт. Светлая память Юсупу Темирханову.

Максим Шевченко:

Пусть Всевышний будет милостив к Юсупу в День Суда!

Григорий Езикян:

«Нохчи къонах» (чеченец, живущий по кодексу чести и ставящий служение всему народу выше своих личных интересов) - именно эти два слова чаще всего можно было прочитать в постах чеченских пользователей.

Это, по сути, высочайшее общественное приветствие героя, человека, совершившего благородный поступок.

Такого всенародного признания не получал ни один из прошлых и нынешних чеченских деятелей.

Мурад Мусаев:

Всем, кто пришёл на похороны, кто распахнул ворота, кто просто написал или сказал благое о Юсупе-Хаджи или даже промолчал в память о нём, – всем, кто не остался в стороне и равнодушен, пусть Всевышний воздаст благом.

Видит Бог, Юсуп заслуживает вашего уважения, и он стоит ваших слёз, и он любил вас – свой народ – так же сильно, как вы любите его.

За пределами моей семьи нет человека, который был бы мне дороже и ближе, чем Юсуп, и для меня его уход – невосполнимая утрата. Однако сам Юсуп, я уверен, нашёл в этом только благо.

Он покинул мир, в котором для него слишком много подлецов и трусов, который слишком суетлив и слишком мелочен.

Мы изо всех сил, «из всех сухожилий» пытались вытащить Юсупа, вернуть его домой, но у нас ничего не вышло. Теперь же Юсуп вернулся: домой и – ещё лучше этого – к своему Создателю.

Вы видели, в какой он чести у народа? Я уверен, он в ещё большей чести у Творца.

Я проиграл дело Юсупа-Хаджи Темерханова и не могу себе этого простить, но ещё больше проиграли те, кто хотел ему навредить.

А сам Юсуп – выиграл, и теперь он свободен.

Адам Греф:

Чтоб попасть на похороны Юсуп-Хаджи Темерханова люди оставляют машины в соседних населенных пунктах и идут пешком. Чтоб проститься с героем Чеченского народа люди едут со всего Кавказа, Москвы и других городов России, Европы и Турции.

Вся многолетняя путинская пропаганда "о покорении Ичкерии и Кавказа" в которую вбухали миллиарды, развенчана смертью одного человека.

........

Скажи: «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель». Коран.

И действительно: многих наблюдателей случившее заставляет усомниться, так ли крепка связь России и Чечни.

Александр Синяков:

И, да, какие ещё нужны доказательства тому, что нет никакого "российского многонационального народа"? И не будет.

Виктор Шендерович:

Все, что вы хотели знать про Чечню в составе России.

Наталья Холмогорова:

Чеченские блогеры открыто прославляют Темерханова, дружно называют его "героем", "честью и сокровищем народа", " отдавшим жизнь за народ" и так далее. Власти Чечни не реагируют - видимо, относятся с пониманием.

Это производит сильное впечатление.

Пока в официозной России рассуждают о том, как "Чечня давно стала частью России, и все наши проблемы позади" - сами чеченцы, судя по такой реакции, отлично помнят войну, по-прежнему испытывают ненависть и жажду мести; а их представления о том, как надо восстанавливать справедливость, сильно отличаются от русских, да и вообще от принятых в цивилизованном мире.

Мало того: вокруг их национальных претензий объединяются исламистские и антирусские силы всего Северного Кавказа.

Только вопрос времени, когда все это рванет.

Sputnik & Pogrom:

Сегодня поминки по Темерханову (который ничем, кроме обвинений в убийстве Буданова, не прославился) де-факто превратились в гигантскую антирусскую манифестацию: в родовое селение убийцы русского героя войны гвардии полковника Буданова едет нескончаемый поток машин, поминки лично посетил Рамзан Кадыров, а свои соболезнования выразил в инстаграмме даже столь любимый чернильниками и чернильницами Хабиб Нурмагомедов.

Посмотрите на это видео поминок с нескончаемым потоком чеченцев, русские, и осознайте простую мысль: никаких "многонациональных россиян" нет, не было и никогда не будет. И вторую простую мысль тоже попытайтесь осознать: страна, в которой скорбящие толпы собираются на поминки убийцы русского гвардии полковника, Россией не может называться даже в шутку. А центральные власти, которые все это терпят, поощряют и еще больше дотаций зовут, могут называться только оккупационным правительством и никак иначе. Вы живете под многонациональной оккупацией, русские. Надеюсь, видео вам понравилось.

Андрей Уренев:

Целые толпы людей в Чечне пришли на похороны убийцы Буданова Темирханова. Кричали "Аллах акбар" и указательный палец вверх поднимали. Прославляли Темирханова как национального героя.

Но при этом больше всего экстремистов у нас официально в Барнауле. Восемь с половиной тысяч человек.

Мемасики неправильные у себя Вконтакте постят, поэтому МВД борется с ними.

Екатерина Сокирянская:

Сегодня френдлента пестрит постами про Юсупа Темирханова. В такие дни понимаешь, насколько глубока боль и не преодолено отчуждение. Преступники в погонах не наказаны (хотя Буданов в отличие от сотен других был осужден и отсидел, но не за все и не так строго, как бывает в таких ситуациях), а потому убийца, совершивший самосуд, воспринимается героем, защитившим честь молчаливых тысяч, чьи обидчики не наказаны. И это страшно. Припудренные, подмазанные российско-чеченские отношения на самом деле остаются на том же послевоенном уровне. Нет, даже хуже, учитывая то, что сегодня творится в Чечне. Конфликт никто и не начинал разрешать, примирения и справедливости как не было, так и нет. От этого, правда, порой становится жутко.

Для кого-то Буданов несмотря ни на что остаётся героем.

Любовь Цыганова:

10 июня 2011 был подло убит Герой России полковник Юрий Буданов, человек которого не смог сломать никто, ни война, ни тюрьма. Лишен звания и наград, оболган в угоду некоторым, засевших в то смутное время на государственных постах и обложивших данью Русский народ. Окружён, но не сломлен!

Ариадна Васильева:

Буданову через этот процесс просто отомстили за то, что он, в нарушение приказа, спас группу спецназовцев, которая чем-то так насолила чеченцам, что они купили кого-то в Москве и оттуда поступил приказ для этой группы спецназа выдвигаться в конкретное место, где они попали в ловушку и были окружены. Об этом узнал Буданов и доложил начальству, что идет спасать спецназ. На что он получил жесткий приказ не сметь трогаться с места. Буданов послал начальство и спас спецназ. Ну а кому-то пришлось возвращать деньги из-за невыполненного заказа. Поэтому, когда Буданов пристрелил неизвестную снайпершу, то ему припомнили спасение десанта. Вообще-то его не имели права судить по законам мирного времени, потому что велись военные действия и пристрелить снайпершу в этой ситуации - дело неподсудное.

Но и восхваление Юсупа Темерханова тоже кажется нормальным далеко не всем.

Александр Дюков:

В тюремной больнице умер Юсуп Темерханов, убийца Буданова. Сотни людей со всей Чечни и из других кавказских республик съехались в родное село Темерханова, чтобы принести соболезнования его родителям. Власти Чечни этому не препятствуют. Странно было ожидать чего-то иного после того как осужденного за убийство чеченской девушки и лишенного воинского звания Буданова хоронили с воинскими почестями. Да и незаконно установленный в честь Буданова памятный камень в Москве до сих пор стоит. И на нем о преступлении Буданова ничего не написано. Посмертная глорификация совершившего преступление Темерханова - зеркальная реакция на посмертную глорификацию совершившего преступление Буданова.

Даниил Константинов:

По поводу Буданова, его убийства, его убийцы и смерти убийцы.

Есть вопросы, ответы на которые автоматически относят тебя в тот или иной политический лагерь. Если да, то ты либерал, если нет, то патриот. Если так, то левый, а если этак, то националист. Удобная игра для стайных животных.

Я же не стайное животное, я - одиночка. У меня на все свое мнение. Собственное, неудобное для многих, необтесанное идеологическим инструментом. Потому меня многие не сильно любят и не очень понимают. Так и с вопросом Буданова.

Скажешь, что он - герой и ты в доску свой. Свой в стае русских националистов. Скажешь, что он мерзавец и ты тоже свой, но в какой-то другой стае. Наверное, даже в нескольких.

Помню, сидел я в Матросской тишине, в камере, где сидели одни кавказцы, куда закинули меня добрые русские опера, чтобы сломать меня. Периодически там возникали сложные дискуссии и мне приходилось с трудом отстаивать себя в таком окружении.

Однажды я сидел за дубком - за маленьким столиком, за которым помещался один человек. Сидел и пил чай. А ингуш Руха лежал на шконке и сверлил меня взглядом. Он уже давно приглядывался ко мне. Хотел спровоцировать меня на откровенный и серьезный разговор. Смотрел, смотрел и не выдержал.

- Данил, а ты как к Буданову относишься?

Ну вот и приплыли, добрались до серьезного разговора. Глаза всех кавказских соседей уставились на меня в напряжении.

- Это зависит от того, виновен ли он, - просто ответил я.

Руха вскочил в возбуждении.

- Он 100% виновен!

- Откуда ты знаешь? Ты дело читал или может был там на месте?

Руха замолчал и задумался. Он был умным и опытным арестантом.

- Поэтому, Руха, тут и спорить не о чем. Если виновен, то насильников я не люблю. А если не виновен, то вам и ненавидеть его не за что.

Разговор как-то быстро сошел на нет. Мой ответ никого не устроил, но придраться к нему было сложно.

Вот и здесь, в этой ленте, он вряд ли кого-то устроит. Ты должен быть в стае, иначе ты просто чужой.

А теперь умер убийца Будаева. Думаю, что его просто убили в лагере, как это часто бывает.

И снова все сразу разбились на стаи. Убийца для русских (особенно для русских националистов), герой для чеченцев. Остальные пока не определились.

Я же ничего не могу сказать. Я даже не знаю, виновен ли он? Ибо привык сомневаться в российской судебной системе. А ведь для меня - это главный вопрос.

Не стайное я животное. Я - одиночка.

Небольшой виток дискуссии спровоцировала "Новая газета" - в подводке к тексту Елены Милашиной была использована фраза "Новая" разбирает анатомию подвига Юсупа Темирханова". Фраза оказалась понята по-разному.

​Саяна Монгуш:

когда Новая отказывает Рамзану Кадырову в праве выразить сочувствие и пишет издевательски "анатомия подвига Юсупа Темирханова" она как будто забывает, что спрос за Чечню и происходящее в ней (в том числе за убийство Политковской и Эстемировой) в первую очередь с самой России, и только во вторую с местной власти и персон.

Почему, например, радоваться чемпионату мира по футболу и играм дружно можно всем политическим оппонентам (мы позволили себе себе и другим забыть о критичном отношении к политике своей страны и к самому чемпионату), но выразить соболезнования в связи со странной смертью осужденного глава региона Чечня, как будто бы не имеет права?

Буданов в этой публикации не назван убийцей, так обозначен лишь Темерханов. Но Буданов убийца №1, не соверши он сам преступление, не случилось бы и второго, где убили его самого.

Комментарий Рамзана Кадырова можно прочесть в его Телеграме:

Завершился жизненный путь Юсупа Темерханова. Он скончался третьего августа в омской колонии, где отбывал срок по обвинению в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова.

Судебный процесс длился долго. Юсуп Темерханов не признал себя виновным ни по одной из статей предъявленного обвинения. В заключительном слове он заявил, что «в день убийства не был на Комсомольском проспекте и не стрелял в Буданова». Он призвал присяжных «действовать по совести».

Однако, осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым.

Каждый житель Чечни воспринимал убийство Эльзы, как личное оскорбление. Этим объясняется, что с первых же часов появления новости о кончине Юсупа Темерханова, в его родное село, чтобы выразить соболезнование приезжают тысячи жителей со всех концов Чечни и других регионов.

Люди пешком проделывают большой путь от окраины села Гелдаган ло центральной мечети, в связи с невозможностью подъехать на машинах.

В субботу я вместе с дорогими БРАТЬЯМИ — муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, Председателем Парламента ЧР Магомедом Даудовым, первым вице-премьером Исой Тумхаджиевым и другими посетил тезет в Гелдаган. Мы выразили соболезнование родным и близким Юсупа Темерханова.

К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире. И Юсуп Темерханов не единственный, кто перенёс из-за этого бесчеловечные испытания и лишения. При этом он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял.

Однако, суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой.

Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!

А Юрий Буданов, как говорил начальник генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин, «явился, по сути дела, бандитом по отношению к мирному населению, подонком, которого надо с корнем вырывать из армейского коллектива».

Всевышний наделил каждого в этой жизни правом сделать свой выбор. Один живет так, чтобы навсегда остаться в памяти народной, другой покрывает своё имя вечным позором.



​Ситуацию комментирует Егор Холмогоров в интервью "Комсомольской правде":

И я, в принципе, понимаю, почему Кадыров поехал на похороны - он хочет быть популярным у своего народа. Но тот факт, что для этого ему нужно делать подобные жесты, говорит о том, что подлинного замирения и интеграции не произошло.

"Коммерсантъ" приводит большую подборку комментариев местных жителей. Вот, например, человек, представленный как Адам, 35 лет, работает в сфере юриспруденции (имя изменено):

Нет ничего странного в том, что человека хоронят с уважением, с почестями. И кто сказал, что тут к нему относятся, как к убийце? Юсупа не считают виноватым в том убийстве, вот и все. Вы просто посмотрите этот абсурдный судебный процесс, когда допрашивали единственного свидетеля. Единственный свидетель не опознал Юсупа, но тем не менее тот был осужден и приговорен к тюремному сроку. Он жертва нашего доблестного правосудия, жертва судебного произвола, вот и все. Убийц никто из нормальных людей не будет поощрять, так что тут совсем иная ситуация...

А кто и что говорит в соцсетях по этому поводу — для меня неважно. Никаких неправильных настроений со стороны чеченцев нет. И что может вызывать опасения со стороны русских? Я не вижу никакой проблемы вообще. Если кто-то, глядя на эти похороны, боится новой войны — знайте, чеченцы меньше всего в ней заинтересованы, так как на своем горьком опыте испытали все ее «прелести». Войны быть не должно. Так что я думаю, все у нас у всех не просто будет хорошо, а должно быть хорошо. Мы живем в одной стране и всегда должны быть вместе. Я с рождения в Грозном прожил в одном доме с разными национальностями и всегда был против проявления какого-либо национализма, с какой бы стороны он не проявлялся. Думаю, я хоть как-то вам помог посмотреть на данную ситуацию с другой стороны.

У Republic на эту тему есть колонка Олега Кашина, и она даже бесплатная:

Сюжет с Темирхановым раскладывается на «мы» и «они» даже легче, чем любой другой – здесь есть два убийцы, признанные виновными российским судом и имеющие при этом значительное количество поклонников, относящихся к ним практически одинаково – «виноват, но не виноват». Да, к Темирханову не зарастает народная тропа, но и Буданова хоронили с воинскими почестями на центральной аллее Химкинского кладбища рядом с героями Великой Отечественной войны. На месте его гибели в Москве установлен памятный знак. Совсем недавно, когда в Петербурге назвали мост именем Кадырова-старшего, противники переименования нарисовали на этом мосту именно Буданова. То есть и «у нас», и «у них» есть свой убийца, которого любят и которым гордятся, и чтобы понять, каково «им» смотреть на «нашего» убийцу, понадобились вот эти показательные поминки, которым ужасаемся уже «мы» – не ужасавшиеся тому, как хоронили Буданова. Буданов, между прочим, за убийство Эльзы Кунгаевой был осужден на меньший срок, чем Темирханов, и если Темирханов умер заключенным, то Буданов вышел по УДО и умер, по крайней мере, свободным человеком. Да, наверное, доля поклонников Буданова в российском обществе гораздо ниже, чем доля поклонников Темирханова в чеченском, но это та же пропорция, что и при подсчете тех, кого вообще коснулись те две войны; «у нас» – просто многих, «у них» – всех.

Это выглядит как 1:1, но на самом деле это – 2:0. Два убийцы, две смерти этих убийц, две скорби – все это находится на одной стороне, и уже никак не делится на «мы» и «они». Чеченская война, убийство Кунгаевой, убийство Буданова, смерть Темирханова – это именно последовательность, в которой все вытекает одно из другого, и в которой имеет значение вообще все, в том числе и то, что убитых мирных жителей во время второй чеченской было явно больше, чем одна Кунгаева, но именно ее убийство по стечению обстоятельств стало поводом для любимого российской властью избирательного правоприменения, когда один полковник стал образцово-показательным козлом отпущения; да и традиция (спустя годы ее применят к Надежде Савченко) судить за войну, как если бы речь шла об обычном уголовном преступлении – в мирном суде, по мирному УК, – тоже кажется как минимум спорной. Государственное лицемерие – вещь в большинстве случаев неизбежная, но весь смысл такого лицемерия заключается в консенсусе, когда общество более-менее единодушно в готовности лицемерить, понимая, что иначе всем будет хуже. Но Чечня вне этого консенсуса, и чеченская народная скорбь по убийце Буданова сама по себе существует вне общероссийской системы координат – да и если бы только эта скорбь. Россия показала кино, Чечня из зала стала стрелять в экран; можно спорить, кто в таком описании умнее, но кто убедительнее – вполне очевидно.

И только Павел Пряников смог посмотреть на всё происходящее под совершенно иным углом зрения:

Посмотрел видео с его поминок в Чечне. Бросаются в глаза две вещи. Первая - идёт нескончаемый поток чеченских мужчин к дому родственников Темерханова; и почти все - поджарые, спортивные, без животов мужчины. Немыслимо увидеть таких мужчин в русских городах.

Второе - это улица, по которой идёт поток. Сплошь 2-3-этажные кирпичные, добротные дома. И видно, что это не дома миллионеров. У оград стоят "Лады Приоры", не Мерседесы и джипы. Видимо, обычная среда обитания средне-статистического чеченца. Вот где урбанизм здравого смысла, а не то, что предлагают хипстеры Каца и Собянин. "Двухэтажная Чечня", без панельных муравейников, как у народа-гегемона в Хинтерланде.

Они ещё почти все и на вэлфер живут. Официальный ВРП на душу населения в Чечне 10 тыс. руб. против 180 тыс. в месяц в Москве. Только в Москве за бетонную халупу в 50 кв. м москвич до посинения вкалывает 20 лет, а гордый чеченец строит дом сразу. Так что и без официальной работы в Новом Дивном Мире можно жить хорошо. Вот вам пример.

Экономически Чечня пример, как должны жить в остальной России. Молодцы, смогли с оружием в руках добиться вольницы для себя.