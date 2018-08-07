Трамп: сотрудничающие с Ираном не будут иметь дел с США

Любой, кто будет иметь дела с Ираном, не будет вести бизнес с США. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере. Президент США назвал новые санкции в отношении Тегерана самыми суровыми из всех, когда-либо введенных. Помимо прочего Трамп пообещал ввести новые ограничительные меры уже в ноябре.

США возобновили санкции в отношении Ирана 7 августа. Согласно ограничениям, Тегеран не сможет закупать долларовые банкноты, вводятся ограничения торговлю ценными металлами, а также алюминием, сталью и углём. Помимо прочего, запрещаются транзакции с иранским риалом.

Евросоюз выступил за сохранение ядерной сделки и обещал защитить европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном. С 7 августа в ЕС начал действовать "блокирующий статут". Он позволяет компаниям ЕС не соблюдать экстерриториальные американские санкции и получать компенсацию вызванных ими убытков. Статут также аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений.

В мае президент США обвинил Иран в пособничестве терроризму и объявил о выходе из ядерной сделки. Тогда же Дональд Трамп заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. Евросоюз категорически отказался разрывать соглашение с Ираном и присоединяться к санкционному режиму.