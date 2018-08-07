Порошенко не сомневается во вмешательстве РФ в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны страны собрать специальное заседание, посвященное вмешательству России в президентские и парламентские выборы на Украине, которые намечены на следующий год. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Также Порошенко заявил, что Россия планирует вмешаться в выборы в Европейский парламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года, оказав поддержку партиям националистов и евроскептиков. "Нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы с целью подорвать европейское единство и внести раскол в трансатлантический альянс, - сказано в заявлении украинского президента. – Мы договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия по противодействию этому на всех уровнях".

Днем ранее Порошенко, выступая по украинскому телевидению, заявил, что "никто не может помешать вступлению нашей страны в НАТО".

В середине июля президент России Владимир Путин в интервью америкнаскому телеканалу Fox News отметил, что вступление Украины в НАТО "представляет прямую угрозу безопасности России" и что Москва отрегаирует на этот шаг "крайне негативно". Как именно – он не уточнил.