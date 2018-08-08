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Борис Джонсон не стал извиняться за шутку про мусульманок

Борис Джонсон

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон отказался извиняться за шутку про традиционную мусульманскую одежду, несмотря на требования председателя Консервативной партии. Об этом в среду сообщает медиакорпорация Би-Би-Си.

Политик попал под волну критики после того, как заявил, что женщины в исламской одежде, закрывающей лицо, похожи на почтовые ящики. Джонсон также сравнил мусульманок в бурках с грабителями банков. Ряд правозащитников, мусульманских активистов, лейбористская оппозиция, а также некоторые коллеги Джонсона по партии назвали шутку оскорбительной и провокационной.

Неоднозначное заявление экс-главы британского МИДа было опубликовано в газете The Daily Telegraph. В своей колонке Джонсон критиковал власти Дании за законодательный запрет на ношение бурки в общественных местах. По словам политика, введение штрафа за традиционную мусульманскую одежду было излишним и сыграло на руку радикалам.

При этом Джонсон назвал бурку инструментом подавления. "Глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика", написал экс-министр. Он также высказался за введение дресс-кода в частных компаниях и правительственных организациях.

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