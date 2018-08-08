ОБСЕ призвала власти Белоруссии освободить задержанных журналистов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает освободить задержанных белорусских журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников СМИ.

Накануне в редакциях негосударственного новостного портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. Они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день были задержаны, позже арестованы на трое суток несколько журналистов. Основатель TUT.BY Юрий Зиссер назвал дело политическим.

В среду, 8 августа, следственный комитет Белоруссии провел обыск в квартире минского корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского. Журналист сообщил белорусской редакции Радио Свобода, что визит следователей связан с делом государственного информагентства БЕЛТА.

Обыски в редакциях БелаПАН и TUT.BY также осудили правозащитный центр "Весна", белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-Центр. В совместном заявлении они назвали действия правоохранительных органов чрезмерными и грубо нарушающими свободу слова.