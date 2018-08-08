Рубль обвалился после появления информации о новых санкциях

Курс рубля по отношению к доллару обвалился до минимума с апреля этого года. Это произошло после появления информации о новых санкциях против России со стороны США, сообщает РБК.

Курс доллара вырос более чем на полтора рубля и составил 65 рублей 5 копеек. 7 августа он стоил 63 рубля 49 копеек. Курс евро также вырос, достигнув отметки в 75 рублей 17 копеек.

Ранее стало известно, что американские сенаторы предложили признать Россию "спонсором терроризма". По информации СМИ, "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" предполагает создание единой системы санкций в отношении России – от "акта Магнитского" до "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций".