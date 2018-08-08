Магнитогорск: полицейские избили горожанина за жалобу на ограбление

В Магнитогорске сотрудники полиции избили местного жителя после того, как он обратился к ним с заявлением об ограблении. Сергею Федотову угрожали изнасилованием, если он не заберет жалобу. Об этом сообщает издание "Верстов.инфо".

Федотов обратился в полицию после того, как в собственном доме его вместе с женой избили и ограбили неизвестные. Пострадавший отмечает, что деньги пропали уже после приезда полиции на место происшествия. По словам Федотова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением об ограблении, однако от него потребовали отказаться от жалобы и начали угрожать расправой. После этого его избили металлическим стулом, душили и сковали наручниками. Федотов утверждает, что к нему применялись пытки.

Ранее стало известно, что на Ярославском вокзале в Москве сотрудники полиции в течение нескольких лет проводят незаконные обыски граждан, угрожая им уголовными делами за хранение наркотиков. Правоохранители якобы заводят людей в подвал, где раздевают догола и угрожают "вытрясти все, что нужно".