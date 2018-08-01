В Москве осудили полицейских, избивших футбольного тренера

В Москве суд признал виновными в превышении должностных полномочий двух полицейских, избивших тренера женской футбольной команды "Торпедо" Фаига Нагдалиева. Сотрудников правоохранительных органов приговорили к трем с половиной годам и к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

Нагдалиева избили в августе 2016 года у входа в станцию метро "Таганская". Тренер сделал замечание сотрудникам полиции за то, что они курили в неположенном месте. В ходе словесной перепалки, полицейские поставили Нагдалиева на колени и стали наносить удары ногами в голову и грудь. После этого его отвезли в отделение полиции и заставили написать, что многочисленные повреждения он получил сам, ударившись о дверь в метро.

Добиться возбуждения уголовного дела Нагдалиев смог только после личного приема у главы Следственного комитета по Москве спустя год после происшествия.