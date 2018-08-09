Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР россиян

Сотрудники Следственного комитета России прилетели в столицу Центральноафриканской Республики, город Банги и допросили водителя, который вез погибших в ЦАР российских журналистов. Об этом "Медиазоне" сообщил источник в Банги, знакомый с ходом расследования.

Ранее стало известно, что водитель Бьенвеню Ндувокама находится под стражей в Банги. Его процессуальный статус неизвестен.

Водитель — единственный, кто выжил после нападения 31 июля на российскую съемочную группу, которая работала над фильмом о российской "частной военной компании Вагнера" в ЦАР. По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления. Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли.

Позже группа по расследованию обстоятельств гибели российских журналистов выяснила, что их автомобиль двигался в колонне из двух машин. Первый автомобиль находившиеся в засаде убийцы пропустили и целенаправленно напали на машину с журналистами.

Россияне ехали на встречу с фиксером по имени Мартин. Именно он порекомендовал им водителя и предложил помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима, которые предположительно разрабатывает российская компания, принадлежащая "повару Путина" Евгению Пригожину – предполагаемому спонсору "ЧВК Вагнера". Накануне стало известно, что с этим фиксером погибших познакомил корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Сам Романовский подтвердил "Медузе", что общался с фиксером и Александром Расторгуевым. Он добавил, что уже отвечал на вопросы Следственного комитета по этому поводу.

РИА ФАН связывают с финансируемым Пригожиным "Агентством интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.