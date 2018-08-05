Российская киногруппа в ЦАР ехала "в паре" с другой машиной

Автомобиль российских журналистов, погибших в Центральной Африке, перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Это следует из информации, которую получила из ЦАР группа по расследованию обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, созданная Михаилом Ходорковским, говорится в публикации на сайте MБХ-медиа.

Машина, в которой были трое россиян и местный водитель, шла второй. Первый автомобиль находившиеся в засаде убийцы пропустили и целенаправленно напали на машину с журналистами.

Правила, составленные специалистами ООН, классифицируют дороги Центральноафриканской республики по трем категориям — по степени их безопасности. По дорогам «красного», наивысшего уровня угрозы, движение возможно только в сопровождении военного эскорта. При этом все едущие должны быть в шлемах и бронежилетах. Во время движения по дорогам «оранжевого» уровня нет требований путешествовать с вооруженным эскортом. Шлемы и бронежилеты должны быть в наличии в автотранспорте, но их ношение не обязательно. При движении по дорогам «зеленого» уровня требования иметь бронежилеты и шлемы отсутствуют.

На дорогах всех трех уровней — «красного», «оранжевого» и «зеленого» — рекомендовано передвигаться группами из минимум двух машин. При этом в каждой машине должно быть не менее двух человек.

Российская съемочная группа во время поездки по дорогам ЦАР 30 июля почти все время ехала дорогами «зеленого» уровня. Лишь на выезде из города Сибю машина въехала на дорогу «оранжевого» уровня угроз. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одним автомобилем, следуя правилам безопасности. Пока неизвестно, кто ехал в автомобиле, который находившиеся в засаде преступники решили пропустить. Так же неизвестно, почему журналисты решили изменить свой первоначальный маршрут.

Съемочная группа из трех россиян прибыла в ЦАР для работы над фильмом о российских наемниках, дислоцирующихся в этой стране. Журналисты 30 июля были убиты неизвестными, напавшими на их машину.