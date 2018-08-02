СМИ: убитые в ЦАР журналисты искали золото "повара Путина"

Убитые в Центральной Африканской Республике (ЦАР) российские журналисты планировали проникнуть на золотые прииски, которые предположительно разрабатывает российская компания, принадлежащая "повару Путина" Евгению Пригожину.

В середине июля африканское издание Africa Intelligence сообщало, что Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндассима с правительством ЦАР. Одним из условий разработки было наведение порядка в регионе. Разрабатывать месторождение должна была компания Lobaye Invest, которая, по данным Africa Intelligence, учреждена российской компанией "М-Инвест". В свою очередь, "М-Инвест" связана с предполагаемым спонсором российской частной военной компании ("ЧВК Вагнера") Евгением Пригожиным.

Africa Intelligence утверждает, что бойцы "ЧВК Вагнера" работают на Lobaye Invest и отвечают за перевозку и охрану оборудования для добычи на золотых месторождениях.

По данным издания The Bell, точно такие же функции Lobaye Invest выполняет в Судане: сотрудники компании контролируют добычу на месторождениях алмазов.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля. Как сообщает Центр управления расследованиями, на который работали журналисты, в этот день у них была назначена в городе Бамбари встреча с сотрудником структуры ООН, который должен был предоставить информацию о российских военных инструкторах в ЦАР и помочь со съемками золотых приисков Ндассима. Журналисты выехали на эту встречу, однако, как сообщают в ЦУР, по неизвестным причинам отклонились от маршрута.

Обстоятельства их гибели, а также личности нападавших до сих пор неизвестны. По одной из версий, журналисты были убиты с целью ограбления, а машина, на которой они ехали, была обстреляна из засады. Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что напавшие пытались забрать автомобиль, а убитых журналистов нашли без денег и дорогостоящей аппаратуры, которые у них были с собой.

По другой версии – автомобиль целенаправленно остановили по пути следования, журналистов вывели из машины, допросили, а потом расстреляли.

Также остается неизвестным, каким образом выжил водитель, который вез журналистов.

За день до своей гибели Джемаль, Расторгуев и Радченко пытались проникнуть на военную базу Беренго, где предположительно российские наемники обучают национальную армию ЦАР FACA. Попасть на базу они не смогли, поскольку от них потребовали разрешение минобороны ЦАР.