Следственный комитет возобновил дело о пытках в полиции Оренбурга

Следственный комитет возобновил расследование дела о пытках в полиции жителя Оренбурга Юрия Зонтова после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает "Комитет против пыток".

В 2017 году ЕСПЧ установил, что в отношении Зонтова были нарушены статьи Конвенции по правам человека. Он был подвергнут пыткам, а правоохранительные органы не првели эффективного расследования дела потерпевшего. Страсбургский суд присудил Зонтову 45 тысяч евро компенсации.

В августе 2011 года Зонтов был доставлен в отдел полиции в Оренбурге, где его избили, в том числе резиновой дубинкой по ступням, душили целлофановым пакетом до потери сознания, заставляя признаться в краже золотой цепочки и телефона. После истязаний он подписал все документы. Позже телесные повреждения были зафиксированы у него и при поступлении в изолятор временного содержания и СИЗО.

Зонтов подал заявление на действия полицейских в Следственный комитет. За время доследственной проверки ведомство вынесло 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 19 из которых отменяли как незаконные и необоснованные.

После того, как решение ЕСПЧ вступило в законную силу, правозащитники обратились к председателю Верховного суда с просьбой инициировать возобновление проверки по жалобе на пытки.