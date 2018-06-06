Оренбуржец, которого пытали в милиции, отсудил 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга Антон Ферапонтов отсудил у российских властей 200 тысяч рублей компенсации за затягивание расследования дела о пытках, которым он подвергся в милиции в 2008 году. Об этом в среду сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

Следствие продолжалось почти 10 лет. Полицейских Альберта Акманова и Василия Зубихина осудили на 11 месяцев в мае 2018 года. Их признали виновными в незаконном задержании и тут же освободили за истечением срока давности.

Антона Ферапонтова и еще двух человек задержали в августе 2008 года и почти сутки продержали в полиции. Следствие установило, что полицейские пытками вынудили подростков сознаться в преступлении. У всех задержанных были зафиксированы серьезные травмы.