В забайкальской колонии умерли двое заключенных

В забайкальской исправительной колонии №5, сотрудников которой недавно обвинили в пытках, умерли двое заключенных.

Их тела были найдены 7 августа на территории производственной зоны колонии.

Как сообщили в управлении ФСИН по Забайкальскому краю, при осмотре тел видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Ведомство проводит проверку.

В начале августа заключенные ИК №5 Александр Нохрин и Евгений Афанасьев рассказали правозащитникам о пытках со стороны сотрудников колонии. По их словам, 7 июля, расстроенные поражением сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, ФСИНовцы избивали осужденных и пытали их электрошокером. Норхин также сообщил, что от сотрудников сильно пахло алкоголем.

Позже появилась информация об избиении еще одного осужденного - Михаила Калманова. По его словам, сотрудники ФСИН пытали его в помещении библиотеки около 20 минут, применяя до четырех электрошокеров одновременно. Затем, как утверждает Калманов, его провели через "живой коридор" и еще раз избили. На медосмотре у заключенного диагностировали параорбитальную гематому и множественные кровоподтеки.

Позже на Калманова завели дело "о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По версии следствия, заключенный сам напал на сотрудника колонии с лезвием бритвы.