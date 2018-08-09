Двух белорусских журналисток выпустили из СИЗО

В Белоруссии из следственного изолятора отпустили двух сотрудниц крупнейшего независимого интернет-портала страны TUT.BY.

Галина Уласик и Анна Калтыгина провели в СИЗО двое суток. В изоляторе остаются главный редактор издания Марина Золотова и корреспондент Анна Ермаченок.

7 августа в офисах трех независимых белорусских СМИ – интернет-издания TUT.BY, информагентства "БелаПАН" и газеты "Навука" –прошли обыски, после которых в следственный комитет доставили 16 журналистов, восемь из которых позже были арестованы. Их обвинили в несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства БелТА. По версии следствия, журналисты в течение двух лет пользовались платной подпиской агентства, заходя на сайт под чужими аккаунтами и паролями, что нанесло госорганизации "существенный вред" и "подорвало его репутацию". Директор БелТА Ирина Акулович рассказала, что к ней обратились подписчики, которые пожаловались на проблемы с авторизацией. После этого было принято решение написать заявление в милицию, которая и выявила нарушителей.

В свою очередь, заместитель главного редактора TUT.BY Ольга Лойко утверждает, что в издании никогда не пользовались платной подпиской на БелТА, потому что "всю необходимую информацию агентство и без того выкладывает в открытый доступ".

Взломы сайта БелТА опровергает и главный редактор другого независимого издания, "БелаПАН", Ирина Левшина. "Если мы размещали информацию от БелТА, то всегда делали это с гиперссылкой, - заявила она. - Так что обвинять нас в том, что мы пытались извлечь какую-то корысть, смешно".

И Лойко, и Левшина связывают задержания своих сорудников с будущими президентскими выборами. По их мнению, уголовные дела на незаивисмых журналистов заведены с целью "держать их в качестве заложников, чтобы СМИ в ходе предвыборной кампании вели себя правильно".