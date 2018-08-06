У обвиняемой по делу "Нового величия" нашли опухоль

У обвиняемой по делу организации "Новое величие" 19-летней Марии Дубовик обнаружили опухоль. Девушке требуется обследование вне следственного изолятора. Об этом телеканалу "Дождь" сообщила мать обвиняемой.

За время нахождения в СИЗО состояние здоровья Дубовик ухудшилось. У обвиняемой начало падать зрение.

Ранее обвиняемая по делу "Нового величия" 18-летняя Анна Павликова, также пожаловалась на состояние здоровья. При этом медицинские работники следственного изолятора утверждают, что никаких проблем со здоровьем у обвиняемой нет.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.