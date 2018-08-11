CNN: КНДР отклонила планы США по ядерному разоружению

Пхеньян отклонил все предложенные США планы по ядерному разоружению Северной Кореи, назвав их "бандитскими". Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах.

Собеседники телеканала отмечают, что Белый дом требует от Северной Кореи "полного, поддающегося проверке ядерного разоружения" и представил конкретные предложения по его осуществлению. По данным источников, Вашингтон сохранит санкции в отношении Пхеньяна до завершения процесса разоружения на Корейском полуострове.

КНДР в свою очередь готова предпринять дальнейшие шаги по разоружению только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США, отмечает собеседник CNN.

В четверг представитель Северной Кореи в ООН заявил, что правительство США не придерживается духа диалога, достигнутого во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. В Пхеньяне уточнили, что страна уже пошла на уступки Вашингтону. В частности был демонтирован ядерный полигон и переданы США останки американских солдат, погибших во время Корейской войны. В Северной Корее считают, что Соединенные Штаты не оправдали ожидания КНДР, ответив международными санкциями и давлением.

CNN отмечает, что сообщение северокорейских властей было передано на английском языке через миссию ООН. Ранее заявления подобного рода распространялись через государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Госдепартамент США не ответил CNN на просьбу о предоставлении комментариев.

В июне США продлили санкции в отношении КНДР из-за ядерной угрозы. В июле Пхеньян назвал неудачными переговоры с госсекретарем Майком Помпео, так как Вашингтон, по мнению северокорейских властей, предложил "односторонние" требования по ядерному разоружению.