США: ядерная угроза со стороны КНДР по-прежнему реальна

Белый дом продлил в пятницу на год действие особого распоряжения, в соответствии с которыми ракетно-ядерные мероприятия Северной Кореи характеризуются как угроза национальной безопасности США.

Решение администрации констрастирует с заявлением, сделанным президентом США Дональдом Трампом по окончании недавнего саммита в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. “Все американцы могут чувствовать себя увереннее, поскольку ядерной опасности со стороны Северной Кореи более не существует“, заверил тогда Трамп.

Однако, в пятничном документе, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что “наличие оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове, а также политика и конкретные действия правительства Северной Кореи продолжают представлять исключительно большую опасность национальной безопасности, дипломатии и экономики США“.

Особое распоряжение, которое продлил Белый дом, было принято в 2008 году. Оно предусматривает санкции против Пхеньяна, которые позволят, словами Трампа, “сохранить максимальное давление“ на КНДР с тем, чтобы побудить ее в конечном итоге полностью ликвидировать свой ядерный арсенал.

Как отметил лидер меньшинства в Сенате демократ Чарльз Шумер, продление особого распоряжения перечеркивает слова Трампа о том, что “северокорейская проблема решена“ и напоминают, что переговоры с КНДР — вещь “куда более серьезная, чем протокольная фотосъемка“.

Вместе с тем, Пентагон объявил об отмене намечавшихся на август совместных военных учений с Южной Кореей. О том, что проведение таких учений будет приостановлено, заявил Трамп после встречи с Кимом 12 июня.