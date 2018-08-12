CNN: ФБР заявило о причастности России к протестам в Шарлотсвилле

ФБР подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, в 2017 году. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Конгресса США Том Гарретт.

По словам Гарретта, два месяца назад он находился на закрытом заседании ФБР с участием директора бюро Кристофера Рэя. Конгрессмен спросил, связано ли вмешательство России с произошедшим в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ. Полученная информация не является секретной, подчеркнул Гарретт.

Российские власти заявление конгрессмена пока не прокомментировали.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле прошла массовая акция националистов. Причиной для беспорядков послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял силы Конфедерации во время Гражданской войны в США в 1861–1865 годах. Протест правых перерос в столкновения с их противниками. В результате погиб один человек, более 30 получили ранения. Президент США Дональд Трамп тогда осудил действия националистов, но отметил, что в насилии виноваты обе стороны. Этим он вызвал критику в свой адрес.