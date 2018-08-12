В Вашингтоне прошли акции "за" и "против" расового равноправия

В Вашингтоне в воскресенье собрались две группы протестующих – сторонники идеи превосходства белой расы и их оппоненты. Полиция приняла повышенные меры безопасности, чтобы не допустить столкновений между манифестантами. Участники обеих акций шли параллельными колонами, разделяемые полицией.

Акции в Вашингтоне и Вирджинии прошли в первую годовщину демонстрации белых националистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая закончилась смертью участницы контрдемонстрации.

Организатор прошлогодней демонстрации в Шарлотсвилле Джейсон Кесслер обещал провести в воскресенье демонстрацию в поддержку "гражданских прав белых", после того, как власти вирджинского города отказали ему в разрешении на проведение мероприятия.