В Вашингтоне прошли акции "за" и "против" расового равноправия

В Вашингтоне в воскресенье собрались две группы протестующих – сторонники идеи превосходства белой расы и их оппоненты. Полиция приняла повышенные меры безопасности, чтобы не допустить столкновений между манифестантами. Участники обеих акций шли параллельными колонами, разделяемые полицией.
Акции в Вашингтоне и Вирджинии прошли в первую годовщину демонстрации белых националистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая закончилась смертью участницы контрдемонстрации.
Организатор прошлогодней демонстрации в Шарлотсвилле Джейсон Кесслер обещал провести в воскресенье демонстрацию в поддержку "гражданских прав белых", после того, как власти вирджинского города отказали ему в разрешении на проведение мероприятия.
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