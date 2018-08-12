Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Вашингтоне прошли акции "за" и "против" расового равноправия

Вашингтон во время манифестации 12 августа 2018

В Вашингтоне в воскресенье собрались две группы протестующих – сторонники идеи превосходства белой расы и их оппоненты. Полиция приняла повышенные меры безопасности, чтобы не допустить столкновений между манифестантами. Участники обеих акций шли параллельными колонами, разделяемые полицией.

Акции в Вашингтоне и Вирджинии прошли в первую годовщину демонстрации белых националистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая закончилась смертью участницы контрдемонстрации.

Организатор прошлогодней демонстрации в Шарлотсвилле Джейсон Кесслер обещал провести в воскресенье демонстрацию в поддержку "гражданских прав белых", после того, как власти вирджинского города отказали ему в разрешении на проведение мероприятия.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG