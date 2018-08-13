Падение лиры. Почему кризис в Турции - это важно

Турецкая лира, на прошлой неделе потерявшая около 20 процентов по отношению к доллару США (и 40 процентов с начала года), в понедельник продолжила падение.

Кризис носит отчасти политический характер из-за противостояния президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Президенты поспорили из-за судьбы американского священника Эндрю Брансона. Брансон, более 20 лет живший в Турции, был арестован в 2016 году по обвинению в поддержке неудавшегося военного переворота против Эрдогана. В конце июля священника перевели под домашний арест, но не освободили, чего, очевидно, ожидали США. Трамп пригрозил Турции большими санкциями. В ответ Эрдоган заявил: "Давлению мы не уступим, а Америка рискует потерять важного и честного партнера".

Разногласия с США касались и поставок Турции американских истребителей F-35. В Вашингтоне были недовольны тем, что Турция одновременно планировала закупать у России системы противовоздушной обороны S-400, полагая, что это открывает Москве возможность получить доступ к некоторым технологиям F-35 и сделать их более уязвимыми для российских ПВО.

В августе США ввели санкции против двух турецких министров, а затем пообещали удвоить пошлины на алюминий и сталь из Турции. "Наши отношения с Турция сейчас не хороши", написал Трамп в твиттере, "их валюта, турецкая лира, быстро снижается против нашего очень крепкого доллара".

Эрдоган, в свою очередь, обещал противостоять США. Обращаясь на прошлой неделе к сторонникам, он говорил: "Если у них есть их доллары, то у нас есть наш народ и Аллах". Он призвал людей продавать доллары и золото и покупать лиры.

Введенные США меры Эрдоган назвал "ударом ножом в спину" стратегического партнера по НАТО, заявил, что страна находится в "экономической осаде", а падение лиры объявил атакой против нее.

В пятницу курс превысил уровень 7 лир за доллар (весной курс составлял порядка 4 лир за доллар).

"Мы не сдадимся", заявил Эрдоган в воскресенье, "если вы идете на нас с вашими долларами, мы найдем другие пути вести бизнесс".

Падение лиры означает, что банки Турции оказываются под усиливающимся долговым давлением, и значит, стране может понадобиться международная финансовая помощь. Инвесторы выводят из Турции свои капиталы, есть опасность, что экономика войдет в рецессию.

Центральный банк Турции пообещал предоставить финансовым институтам страны "всю необходимую ликвидность", чтобы обеспечить стабильность.

При этом центробанк не идет на естественную меру по защите курса лиры – повышение базовой процентной ставки по кредитам. К повышению ставок отрицательно относится Реджеп Эрдоган, который назвал его в субботу "инструментом эксплуатации" (формально центральный банк должен быть независим от правительства, и наблюдатели усматривают в происходящем нарушение этого правила).

Вместе с этим власти Турции начали расследование сотен публикаций в социальных сетях, обвиняя их авторов в провоцировании падения лиры с помощью "фейковых новостей". Эрдоган упомянул об "экономических террористах".

Падение турецкой лиры ставит под удар европейские банки, которые ведут дела в Турции.

Уход инвесторов из Турции – часть общего тренда последнего времени на вывод капиталов из развивающихся экономик и ослабление их валют. Инвесторы вкладываются в находящуюся на подъеме американскую экономику и в укрепляющийся доллар.

Кризис в Турции усиливает опасения инвесторов, ускоряя их уход – в том числе, и из российской экономики, еще более ослабляя рубль, и без того заметно ослабевший в последние дни из-за объявления о новых санкциях США против России.

Тем временем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар США становится "ненадежным инструментом" для расчетов в международной торговле, и не исключил переход на национальные валюты при торговле нефтью.

Комментарии в экономических telegram-каналах:

MMI

Вместо реальных шагов со стороны Минфина и ЦБ по стабилизации финансовой ситуации звучали лишь очередные крайне неуместные заявления Эрдогана с обвинениями в атаках на экономику и лиру (какая атака? инвесторы спасают деньги!) и призывы к гражданам страны бежать в обменники, сдавать доллары, поддерживать национальную валюту (я думаю, если бы у нас кто-то из руководителей сказал что-то подобное, банки рухнули бы в тот же день из-за набега вкладчиков).

На мой взгляд, единственное, что может стабилизировать ситуацию – это резкое повышение ставки (не менее, чем до 25%) и анонсирование переговоров с МВФ. Понятно, что если бы отпустили американского пастора, то это было бы намного действеннее всех монетарных и бюджетных мер, но такой шаг, по-моему, полностью исключён по политическим мотивам.

Банк Турции объявил ряд мер, направленных на стабилизацию финансовых рынков и банковской системы. В частности, были снижены резервные требования, что одновременно добавит в систему и доллары, и лиры. Печально… все эти меры, как мёртвому припарка. Без повышения ставок ситуацию не стабилизировать.

Это абсолютно разрушительная ситуация для финансовой системы страны. Масштаб грядущего коллапса сложно представить, но очевидно, что ничего подобного в крупных развивающихся экономиках мы ещё не наблюдали. Проблемы были очень у многих, но все их решали рыночными методами, если нужно, обращались за помощью к МВФ, пытаясь вернуть доверие инвесторов. Здесь всё делается с точностью до наоборот...

РынкиДеньгиВласть

Лира тащит за собой евро и валюты развивающихся стран. Немного достаётся даже рублю, хотя у рубля и своих проблем хватает. Рубль падал почти до 70 за доллар в ходе азиатской сессии.

Неделя начинается невесело. Эрдоган подлил масла в огонь турецкого кризиса. Азия падает. Глобальный risk-off. Российскому рынку и рублю будет тяжело.