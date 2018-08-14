Разведка США узнала, что в Москве довольны саммитом в Хельсинки

Российские чиновники остались довольны встречей президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источникив американской и европейской разведках. По оценкам спецслужб, в Кремле считают, что итоги саммита превзошли ожидания.

По словам собеседников CNN, российская сторона "особенно довольна" пресс-конференцией, которую Пути и Трамп провели после встречи. Однако, как утверждают источники, в Москве удивлены, что после встречи проводимая Трампом политика в отношении России не стала более дружественной.

На пресс-конференции в Хельсинки президент США заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в американские выборы. Высказывания Трампа вызвали волну критики в США. Позже он заявил, что оговорился и что проводит жесткую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях в отношении России за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Национальной разведке США отказались комментировать информацию о предполагаемых выводах спецслужб.