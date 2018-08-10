Медведев: новые санкции США – "объявление экономической войны"

Анонсированное Вашингтоном ужесточение санкций в отношении России можно будет расценить, как объявление экономической войны. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, сообщает ТАСС.

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами", - сказал Медведев. Говоря об уже действующих санкциях,российский премьер признал, что ограничительные меры оказывают влияние на экономику страны. По словам Медведева, санкции вводятся, "чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле".

Новые санкции США в отношении России вступят в силу 22 августа. Ограничения связаны с отравлением в Англии бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Вашингтоне заявили, что, применив в Великобритании боевое отравляющее вещество "Новичок", Россия нарушила международное право. Новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств, которые применяются в авиации, а "Аэрофлоту" могут запретить полеты в США. В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль.

Кроме того группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России. Они предлагают ограничить операции с российскими долговыми бумагами, заблокировать долларовые расчеты российских банков и признать Россию "государством—спонсором терроризма".