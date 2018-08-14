На юго-западе Швеции сгорели более 100 автомобилей

Более 100 автомобилей сгорели на юго-западе Швеции в ночь на вторник, 14 августа. Об этом сообщили в шведской полиции.
По предварительным данным, почти 90 автомобилей подожгли злоумышленники в Гётеброге. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и бросали камни в полицейских.
Информации о задержанных пока нет. Полиция Швеции предполагает, что организаторы поджогов координировали свои действия через социальные сети.
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