На юго-западе Швеции сгорели более 100 автомобилей

Более 100 автомобилей сгорели на юго-западе Швеции в ночь на вторник, 14 августа. Об этом сообщили в шведской полиции.

По предварительным данным, почти 90 автомобилей подожгли злоумышленники в Гётеброге. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и бросали камни в полицейских.

Информации о задержанных пока нет. Полиция Швеции предполагает, что организаторы поджогов координировали свои действия через социальные сети.

