На Алтае спасли альпинистов, оставшихся в горах без снаряжения

В горах Алтая сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России спасли четверых альпинистов, которые провели несколько дней на высоте 4 тысячи метров без снаряжения. Об этом сообщает ТАСС.

Альпинистов спустили к подножию горы Белуха. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Альпинисты совершали восхождение на гору Белуха по одному из сложных маршрутов. 12 августа они оказались заблокированы на высоте 4100 метров из-за резкого ухудшения погоды. Ветром у них унесло палатку с вещами и снаряжением. У альпинистов остался запас продуктов и газовая горелка, с помощью которой они топили снег. Спуститься самостоятельно они не могли из-за физической усталости. Несколько дней сотрудники МЧС не могли начать спасательную операцию из-за плохих погодных условий.

В конце июля в горах Пакистана был спасен российский альпинист Александр Гуков. Он застрял без еды и снаряжения на высоте 6200 метров в горной системе Каракорум. Его напарник Сергей Глазунов погиб.