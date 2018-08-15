В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных в колонии

Следственный комитет возбудил дело об избиении заключенных исправительной колонии №5 в Забайкалье. Об этом в среду сообщила юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

После заявлений осужденных Александра Нохрина и Евгения Кригера дело возбудили "в отношении неустановленных лиц" по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, уточнила Коптеева.

В начале августа заключенные исправительной колонии №5 сообщили о применении к ним пыток. Причиной для этого якобы послужило поражение сборной России по футболу в матче с Хорватией на чемпионате мира. По словам одного из заключенных Александра Нохрина, пятеро сотрудников колонии избивали его и применяли электрошокер.

Евгений Кригер рассказал, что его не только били, но и травили газом.

9 августа на территории колонии обнаружили тела еще двоих заключенных. По предварительной информации, они покончили с собой. По факту их гибели проводится проверка.

