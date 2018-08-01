Заключенных в Забайкалье пытали из-за поражения России на ЧМ

В Забайкальском крае заключенные исправительной колонии сообщили о пытках со стороны сотрудников учреждения. Причиной для этого якобы послужило поражение сборной России по футболу в матче с Хорватией на чемпионате мира. Об этом сообщает издание "Meduza" со ссылкой адвокатов организации "Зона права".

По словам одного из заключенного Александра Нохрина, пятеро сотрудников колонии избивали его и применяли электрошокер. Пострадавший считает, что они были пьяны и вымещали на нем досаду из-за поражения сборной. Нохрин утверждает, что в тот день пыткам подверглись и другие узники колонии. Когда заключенные услышали крики и попытались узнать, что происходит, сотрудники учреждения применили газ. Адвокаты пострадавших подали жалобу в Следственный комитет 11 июля, однако до сих пор не получили ответ.

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного.