ВКонтакте будет публиковать статистику запросов властей РФ

Социальная сеть ВКонтакте будет публиковать статистику запросов о ее пользователях, поступающих от российских органов власти. Об этом представитель соцсети сообщил Русской службе Би-би-си. По его словам, руководство ВКонтакте готово "сделать процесс более прозрачным" и "делиться общей статистикой запросов", подробностей он не привел.

Активисты и правозащитники подвергают соцсеть ВКонтакте, которая принадлежит Mail.Ru Group, критике в связи со значительным количеством уголовных дел, возбуждаемых против ее пользователей по статьям, связанным с так называемой пропагандой экстремизма и другими подобными преступлениями. Информацию об авторах постов, репостов, комментариев и "лайков" правоохранительные органы, как правило, получают у IT-компаний, в том числе и ВКонтакте - отмечает Би-би-си. Наиболее резонансным в последнее время стали дела против нескольких пользователей Сети из Барнаула, которые публиковали мемы во ВКонтакте.

В ответ на критику ВКонтакте на днях объявила об изменениях в настройках приватности социальной сети, которые позволят пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей, а также скрывать от посторонних список поделившихся той или иной записью. Генеральный директор ВКонтакте Андрей Рогозов ранее выразил обеспокоенность в связи с ростом числа уголовных дел против пользователей Интернета: "Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям".