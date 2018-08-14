В Барнауле прошел пикет в поддержку обвиняемых в экстремизме жителей

В Барнауле прошел пикет в поддержку жителей города, обвиняемых в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте". Около 200 горожан собрались у памятника "Жертвам политических репрессий" на площади Свободы, сообщает "Сибирь.Реалии".

На акции присутствовали Мария Мотузная и Даниил Маркин, в отношении которых заведены уголовные дела из-за мемов. Обвиняемые заявили, что не ожидали увидеть столько желающих поддержать их.

По словам корреспондента "Сибирь.Реалии", на акции присутствовало большое количество молодых людей, недовольных преследованиями за публикацию картинок в социальных сетях. "Может, нашей стране пора признать, что демократией здесь и не пахнет? Каких пределов достиг режим, если я в свои 17 лет, являясь представителем всегда аполитичной молодежи, стою здесь и что-то говорю. Вам не страшно? Не страшно, что завтра на месте Марии Мотузной или Даниила Маркина можете оказаться вы?" - высказался один из участников пикета.

В Барнауле за месяц было заведено четыре уголовных дела из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Андрей Шашерин, Антон Ангел, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих".​Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что фигуранты дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих "сами виноваты".