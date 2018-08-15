В Москве полицейских наказали за задержание преподавателя ВШЭ

Шестерых московских полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Он рассказывал, что его остановили у Ярославского вокзала 3 августа и доставили в отделение "для проверки по компьютеру".

По словам Бродского, полицейские закрыли его в подвале, угрожали ему, спрашивали у преподавателя, "чем он балуется", заставили раздеться и читали переписку в его телефоне.

Оперативные сотрудники и их начальство получили выговоры, взыскания и предупреждения о неполном служебном соответствии, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление транспортной полиции.

Сам Бродский писал в Фейсбуке, что от действий тех же самых полицейских пострадали еще два человека, которые позднее согласились содействовать разбирательствам.