СПЧ предложит декриминализировать репосты в соцсетях

Совет по правам человека при президенте России до конца недели обратится к Генпрокуратуре и Общероссийскому народному фронту с предложением декриминализировать публикации и репосты в социальных сетях. Об этом агентству RNS сообщил председатель совета Михаил Федотов.

По мнению Федотова, проблему с возбуждением уголовных дел за посты в социальных сетях можно решить, изменив статьи Уголовного кодекса. Как пишет RNS, ранее в СПЧ обратилась компания Mail.ru Group, владеющая крупнейшими российскими социальными сетями, с просьбой инициировать проверку конституционности 282-й статьи Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти и вражды"), по которой возбуждают большинство дел за публикации в соцсетях. Федотов отметил, что СПЧ по закону не может обращаться в Конституционный суд с такими инициативами, но использует "другие механизмы".

По данным газеты "Ведомости", с просьбой обратиться в Конституционный суд Mail.Ru Group обращались не в Совет по правам человека, а к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Согласно закону о "Об уполномоченном по правам человека", у нее есть право обращаться в Конституционный суд с жалобой на нарушение прав граждан.

Обращение Mail.ru Group, которой принадлежат российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", было распространено в среду, 15 августа. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий, говорится в заявлении пресс-службы компании.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.