Спасатели опасаются новых обрушений моста в Генуе

В итальянском городе Генуя приостановили поисковую операцию на месте обрушения части автомобильного моста Моранди. Это было сделано из-за риска новых обрушений, сообщает итальянский телеканал Rai News. По словам спасателей, под угрозой находятся расположенные под остатками моста жилые дома. Из них уже эвакуировали почти 650 человек.

Жертвами обрушения моста в Генуе, по последним данным, стали 39 человек, в их числе трое детей. После окончания поисковых работ правительство Италии объявит национальный траур по погибшим.

Участок моста длиной около 100 метров рухнул на дома и железнодорожные пути накануне днем. В этот момент на мосту находились десятки автомобилей, часть из них упала с высоты примерно 45 метров. Мост Моранди построили в конце шестидесятых годов прошлого века. В последнее время на сооружении проводились ремонтные работы.