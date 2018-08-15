В Петербурге работников центра для сирот обвиняют в изнасилованиях детей

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками городского центра для детей-сирот.

Обвинения "в насильственных действиях сексуального характера" предъявлены бывшему заместителю директора детского дома Михаилу Елину, бывшему директору школы №565 Кировского района Петербурга Станиславу Виноградову, а также трем бывшим воспитанникам и ученикам этой школы. По версии следствия, с 2002 по 2017 годы они насиловали детей, содержащихся в "Центре содействия семейному воспитанию №8".

Еще четверо человек обвиняются в изготовлении и распространении порнографических материалов и шантаже потерпевших, а на бывшего директора центра для сирот Наталью Федорову заведено дело о халатности: как установило следствие, она не отреагировала на сообщения о фактах насилия в отношении детей.

В данный момент обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела, сообщает СК.