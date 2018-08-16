Суд рассмотрит вопрос о домашнем аресте для Павликовой и Дубовик

Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе из следственного изолятора под домашний арест Анны Павликовой и Марии Дубовик, которых обвиняют по делу организации "Новое величие".

Вчера стало известно, что об этом попросило следствие в связи с тем, что все следственные действия завершены и теперь у него нет оснований содержать девушек под стражей.

Кроме того, как сообщает Znak.com, личные поручительства с просьбой к суду перевести Павликову и Дубовик под домашний арест передали их адвокатам депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин, а также оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Накануне в Москве прошла акция в поддержку девушек. В "Марше матерей" приняли участие несколько сотен человек. Они прошли с игрушками в руках, скандируя "Свободу" и "Детям не место в камерах" до здания Верховного суда России.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем.