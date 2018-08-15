В Москве проходит "Марш матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик

В Москве проходит акция "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Шествие подошло к зданию Верховного суда России. Участники акции скандируют "Свободу" и "Детям не место в камере". Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в мероприятие участвуют более 300 человек. На шествие пришли поэт Дмитрий Быков, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин, телеведущая Татьяна Лазарева, активист Андрей Моргулев. У здания суда появились сотрудники ОМОН, они пытаются расчистить проезжую часть от участников акции.

Ранее стало известно, что следствие просит перевести Павликову и Дубовик под домашний арест. Ходатайство якобы подал главный следователь по делу "Нового величия".

Перед началом акции её организаторов предупредили о том, что мероприятие не согласовано с властями. Ранее к одному из организаторов "Марша матерей" актрисе Яне Трояновой пришли сотрудники уголовного розыска. Правоохранители вручили предостережение от прокурора о недопустимости нарушения закона.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем.